Дзюба вместе с женой поучаствовали в новом челлендже

Нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба вместе со своей женой Кристиной приняли вызов от главного тренера «Торпедо» Сергея Игнашевича, поучаствовав в челлендже.