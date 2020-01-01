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Дзюба вместе с женой поучаствовали в новом челлендже
Soccernews.ru
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Нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба вместе со своей женой Кристиной приняли вызов от главного тренера «Торпедо» Сергея Игнашевича, поучаствовав в челлендже.В источнике
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Дзюба вместе с женой поучаствовали в новом челлендже

Metaratings 17:38
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Антистрессовая терапия от Дзюбы. Форвард принял вызов Игнашевича

Спорт-Экспресс 16:59
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Дзюба вместе с женой принял участие в челлендже

Футбол России 16:46
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