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Дзюба полностью восстановился после травмы и готов сыграть с «Уфой»
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Как сообщает "Спорт-Экспресс", 31-летний футболист полностью восстановился после травмы. Медицинских противопоказаний к выходу игрока на поле нет, решение будет принимать тренерский штаб "Зенита".В источнике
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С чего всё начиналось
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Дзюба готов сыграть с «Уфой»

Как стало известно «СЭ», 31-летний форвард «Зенита» Артем Дзюба восстановился от травмы, в последние дни работал в общей группе и готов выйти на поле в понедельник в матче 21-го тура Тинькофф РПЛ с «Уфой».
Спорт-Экспресс 09:30
Подробнее о событии
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Форвард «Зенита» Артём Дзюба готов выйти на поле в матче с «Уфой»

78.ru 13:59
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Дзюба готов сыграть с «Уфой»

Metaratings 10:10
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Дзюба полностью восстановился после травмы и готов сыграть с «Уфой»

Футбол России 10:04
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