Дзюба полностью восстановился после травмы и готов сыграть с «Уфой»
Как сообщает "Спорт-Экспресс", 31-летний футболист полностью восстановился после травмы. Медицинских противопоказаний к выходу игрока на поле нет, решение будет принимать тренерский штаб "Зенита".В источнике
С чего всё начиналось
Как стало известно «СЭ», 31-летний форвард «Зенита» Артем Дзюба восстановился от травмы, в последние дни работал в общей группе и готов выйти на поле в понедельник в матче 21-го тура Тинькофф РПЛ с «Уфой».