Дзюба вышел на второе место по системе гол+пас в чемпионатах России
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба вышел на второе место по количеству результативных действий в чемпионате России по системе гол + пас, сообщает «Спорт-Экспресс». Форвард набрал 199 баллов (120 голов + 79 передач), обойдя по этому показателю легенду сине-бело-голубых Александра Кержакова (198).В источнике
С чего всё начиналось
У Артема — 199 очков Форвард «Зенита» вышел на второе место по количеству результативных действий, обойдя легенду питерского клуба Александра Кержакова. Выше Дзюбы, записавшего на свой счет 120 мячей и 79 передач, только Дмитрий Лоськов — 275 баллов.
Московский Комсомолец 02:26