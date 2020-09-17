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Московский КомсомолецМосковский Комсомолец
Дзюба вышел на второе место по системе гол+пас в чемпионатах России
78.ru
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Нападающий «Зенита» Артем Дзюба вышел на второе место по количеству результативных действий в чемпионате России по системе гол + пас, сообщает «Спорт-Экспресс». Форвард набрал 199 баллов (120 голов + 79 передач), обойдя по этому показателю легенду сине-бело-голубых Александра Кержакова (198).В источнике
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С чего всё начиналось
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Дзюба — второй в чемпионате России по системе «гол+пас»

У Артема — 199 очков Форвард «Зенита» вышел на второе место по количеству результативных действий, обойдя легенду питерского клуба Александра Кержакова. Выше Дзюбы, записавшего на свой счет 120 мячей и 79 передач, только Дмитрий Лоськов — 275 баллов.
Спорт-Экспресс вчера в 16:55
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Кержаков прокомментировал, что Дзюба обошел его в РПЛ по голам и пасам

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Дзюба вышел на второе место по системе гол+пас в чемпионатах России

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У Дзюбы 199 очков по системе «гол+пас» в чемпионате России. Это второй результат в истории

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