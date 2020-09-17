Дзюба вышел на второе место по системе гол+пас в чемпионатах России

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба вышел на второе место по количеству результативных действий в чемпионате России по системе гол + пас, сообщает «Спорт-Экспресс». Форвард набрал 199 баллов (120 голов + 79 передач), обойдя по этому показателю легенду сине-бело-голубых Александра Кержакова (198). В источнике