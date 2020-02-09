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Дзюба высказался о переходах Соболева, Комличенко и Смолова
Футбол России
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Нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба высказался о трансферах форвардов Александра Соболева в «Спартак», Николая Комличенко — в «Динамо» и Фёдора Смолова — в «Сельту».В источнике
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Дзюба о переходе Смолова: у Феди что-то не срослось с Семиным

РИА Новости 11:39
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«Локомотиву» не нужен форвард вместо Смолова. Есть крутейшая молодежь, которая скоро начнет рвать

Sport24.ru 12:35 
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Артем Дзюба — об аренде Смолова: «Удивило, что „Локомотив“ его отпустил. Значит, что-то с Семиным не срослось»

Sportbox.RU 11:23
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