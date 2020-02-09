Дзюба высказался о переходах Соболева, Комличенко и Смолова

Нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба высказался о трансферах форвардов Александра Соболева в «Спартак», Николая Комличенко — в «Динамо» и Фёдора Смолова — в «Сельту».