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Дзюба высказался о своих соперниках в бомбардирской гонке
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Нападающий питерского «Зенита» и сборной России Артём Дзюба высказался относительно соревнования лучших снайперов текущего чемпионата России по футболу.В источнике
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Дзюба перечислил своих соперников в бомбардирской гонке в РПЛ

Sport.ru 12:59
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Дзюба - о бомбардирской гонке: повоюем

Футбол России 12:42
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Артём Дзюба назвал своих конкурентов в бомбардирской гонке в РПЛ

Чемпионат 12:21
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