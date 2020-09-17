Дзюба занял второе место по результативным действиям в истории РПЛ

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба вышел на второе место по результативным действиям в истории РПЛ. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». Игрок набрал 199 баллов по системе гол плюс пас и обошел экс-зенитовца Александра Кержакова, на счету которого 198 баллов.