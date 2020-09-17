Дзюба занял второе место по результативным действиям в истории РПЛ
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба вышел на второе место по результативным действиям в истории РПЛ. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». Игрок набрал 199 баллов по системе гол плюс пас и обошел экс-зенитовца Александра Кержакова, на счету которого 198 баллов.В источнике
С чего всё начиналось
У Артема — 199 очков Форвард «Зенита» вышел на второе место по количеству результативных действий, обойдя легенду питерского клуба Александра Кержакова. Выше Дзюбы, записавшего на свой счет 120 мячей и 79 передач, только Дмитрий Лоськов — 275 баллов.
Московский Комсомолец 02:26