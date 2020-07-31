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Дзюба заявил, что судьи недолюбливают российские команды в еврокубках
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Игрок «Зенита» Артем Дзюба оценил работу арбитров в еврокубках во время матчей российских клубов.В источнике
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С чего всё начиналось
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Артем Дзюба: Хочу как Майкл Джордан — стать чемпионом трижды подряд

Был готов уже уехать в Подмосковье.
Фонтанка.Ру вчера в 15:35
Подробнее о событии
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«Вся Европа не любит Россию». Дзюба пожаловался на судейство в еврокубках

BetOn 02:42
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Дзюба заявил, что судьи недолюбливают российские команды в еврокубках

Metaratings 01:42
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«Вся Европа не любит Россию»: Артем Дзюба пожаловался на судейство в еврокубках

Спорт день за днем 01:39
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