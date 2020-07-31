НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеФутболисты «Химок» приняли нового тренера после ухода ЮранаТарасова высказалась об уходе Косторной от ТутберидзеПрезентация Кокорина отложена из-за смерти матери СоболеваФорвард «Лацио» Иммобиле стал обладателем «Золотой бутсы»Форвард «Сан-Лоренсо» Гайч стал игроком ЦСКАVprognoze.ruДзюба заявил, что судьи недолюбливают российские команды в еврокубкахRT на русском9RT на русскомMetaratingsSoccernews.ruСпорт день за днемSports.ruBookmaker-ratings.ruГазета.RuВечерняя МоскваМатч ТВИгрок «Зенита» Артем Дзюба оценил работу арбитров в еврокубках во время матчей российских клубов.В источнике Комментировать6С чего всё начиналось Артем Дзюба: Хочу как Майкл Джордан — стать чемпионом трижды подрядБыл готов уже уехать в Подмосковье.Фонтанка.Ру вчера в 15:35Подробнее о событии «Вся Европа не любит Россию». Дзюба пожаловался на судейство в еврокубкахBetOn 02:42Дзюба заявил, что судьи недолюбливают российские команды в еврокубкахMetaratings 01:42«Вся Европа не любит Россию»: Артем Дзюба пожаловался на судейство в еврокубкахСпорт день за днем 01:39рекламаГлавноеФутболисты «Химок» приняли нового тренера после ухода ЮранаТарасова высказалась об уходе Косторной от ТутберидзеПрезентация Кокорина отложена из-за смерти матери СоболеваФорвард «Лацио» Иммобиле стал обладателем «Золотой бутсы»Форвард «Сан-Лоренсо» Гайч стал игроком ЦСКАНовости