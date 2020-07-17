Дзюбу и Азмуна предложили наказать за скандальное видео из раздевалки
Обращение, по данным портала, будет рассмотрено контрольно-дисциплинарным комитетом РФС. 6 июля появилось видео, на котором Артем Дзюба после победного матча сине-бело-голубых с «Краснодаром» в раздевалке сымитировали половой акт с одноклубником Сердаром Азмуном.В источнике
С чего всё начиналось
Член комитета по этике РФС прокомментировал «Советскому спорту» утвержденные на сегодняшнем заседании санкции в отношении гендиректоров «Зенита» и «Локомотива» Александра Медведева и Василия Кикнадзе, а также главного тренера «Ростова» Валерия Карпина.