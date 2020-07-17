Дзюбу и Азмуна предложили наказать за скандальное видео из раздевалки

ФАН 2 20



Обращение, по данным портала, будет рассмотрено контрольно-дисциплинарным комитетом РФС. 6 июля появилось видео, на котором Артем Дзюба после победного матча сине-бело-голубых с «Краснодаром» в раздевалке сымитировали половой акт с одноклубником Сердаром Азмуном. В источнике