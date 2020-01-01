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Эдегор: «Реал Сосьедад» мечтает попасть в Лигу чемпионов
Sports.ru
  • Sports.ru
Норвежский полузащитник «Реала Сосьедад» Мартин Эдегор сообщил, что целью клуба является попадание в Лигу чемпионов в следующем сезоне.В источнике
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Эдегор: «Реал Сосьедад» мечтает попасть в Лигу чемпионов

Чемпионат 15:54
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Мартин Эдегор: «„Сосьедад“ хочет попасть в ЛЧ. Трудно бороться с „Реалом“ и „Барсой“, но с остальными мы можем»

Sports.ru 15:26
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