Эдегор может вернуться в «Реал» летом, если Модрич покинет клуб

Полузащитник «Реала» Мартин Эдегор, выступающий на правах аренды за «Сосьедад», по окончании сезона может досрочно вернуться в мадридский клуб. В источнике