НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Sports.ruSports.ru
Эдегор может вернуться в «Реал» летом, если Модрич покинет клуб
Sports.ru
  • Sports.ru
Полузащитник «Реала» Мартин Эдегор, выступающий на правах аренды за «Сосьедад», по окончании сезона может досрочно вернуться в мадридский клуб.В источнике
Подробнее о событии
alt

Marca: Эдегор может вернуться в «Реал», если уйдет Модрич

Бомбардир.ру 00:48
alt

Эдегор может вернуться в «Реал» летом, если Модрич покинет клуб

Sports.ru вчера в 23:52
реклама
Главное
Новости