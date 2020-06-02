Эдер может остаться в «Локомотиве»

Как сообщает «Спорт Экспресс», нападающий «Локомотива» Эдер Лопес может остаться в клубе. В контракте футболиста есть пункт об автоматическом продлении договора еще на один год, если португалец сыграет хотя бы 75 процентов матчей чемпионата.