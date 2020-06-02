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Эдер может остаться в «Локомотиве»
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Как сообщает «Спорт Экспресс», нападающий «Локомотива» Эдер Лопес может остаться в клубе. В контракте футболиста есть пункт об автоматическом продлении договора еще на один год, если португалец сыграет хотя бы 75 процентов матчей чемпионата.В источнике
С чего всё начиналось
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Эдер может остаться в «Локомотиве»

Чемпион Европы в составе сборной Португалии Эдер выступает за «Локомотив» с лета 2017 года, когда был арендован на сезон у «Лилля». Форвард — автор золотого гола португальцев на Евро-2016, а также золотого гола «Локо» в матче чемпионата-2017/18 с «Зенитом».
Спорт-Экспресс вчера в 15:05
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Контракт форварда Эдера с «Локомотивом» может быть продлен еще на год

Футбол России вчера в 15:58
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Стало известно условие, при котором Эдер может остаться в «Локомотиве»

Metaratings вчера в 15:49
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Эдер останется в «Локо», если сыграет в 7 из 8 оставшихся матчей РПЛ. У него опция в контракте («СЭ»)

Sports.ru вчера в 15:39
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