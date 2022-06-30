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Эджуке приостанавливает контракт с ЦСКА и договаривается с «Гертой»

Чемпионат сообщает, что Эджуке договаривается с "Гертой" и приостанавливает контракт с ЦСКА до лета 2023 года. Напомним, что ФИФА дала возможность иностранным игрокам и тренерам в одностороннем порядке приостановить контракт с клубами.В источнике
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Эджуке приостановит контракт с ЦСКА. Футболист договаривается о переходе в «Герту»
24-летний нигерийский нападающий Чидера Эджуке приостановит контракт с московским ЦСКА. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Чемпионатвчера в 16:30

Подробнее о событии

Полузащитник Чидера Эджуке собирается перейти из РПЛ в Бундеслигу в ближайшее время
Sports.ru17:10
Эджуке приостановит соглашение с ЦСКА и может перейти в Бундеслигу
LiveResult.Ru17:01
Эджуке приостанавливает контракт с ЦСКА и договаривается с «Гертой»
Sport.ru17:00
Эджуке приостановит контракт с ЦСКА ради перехода в «Герту» («Чемпионат»)
Бомбардир.рувчера в 16:51
Эджуке приостановит контракт с ЦСКА, чтобы перейти в «Герту»
Betassistвчера в 16:40
Чидера Эджуке приостановит контракт с ЦСКА. Он может перейти в «Герту»
Спорт-Экспрессвчера в 16:40
Эджуке приостановит контракт с ЦСКА. Футболист договаривается о переходе в «Герту»
Чемпионатвчера в 16:30

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