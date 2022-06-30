Чемпионат сообщает, что Эджуке договаривается с "Гертой" и приостанавливает контракт с ЦСКА до лета 2023 года. Напомним, что ФИФА дала возможность иностранным игрокам и тренерам в одностороннем порядке приостановить контракт с клубами.

С чего всё началось Эджуке приостановит контракт с ЦСКА. Футболист договаривается о переходе в «Герту» 24-летний нигерийский нападающий Чидера Эджуке приостановит контракт с московским ЦСКА. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Чемпионат вчера в 16:30