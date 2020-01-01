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Экономические проблемы ударили по футболу
Матч ТВ
  • Матч ТВ
Экономические проблемы, порожденные пандемией, ударили по футболу. Карантин снижает доходы клубов и рыночную стоимость игроков, сообщает Bloomberg со ссылкой на аудиторскую компанию KPMG.В источнике
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Исследование: Стоимость Месси, Мбаппе и Неймара снизилась более чем на 20% в период пандемии коронавируса

Матч ТВ 20:43
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Исследование: Стоимость Месси, Мбаппе и Неймара снизилась более чем на 20% в период пандемии коронавируса

Sportbox.RU 20:43
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Экономические проблемы ударили по футболу

BFM.ru 20:34
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