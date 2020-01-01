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Экс-арбитр АПЛ Эллерей назначен советником генерального секретаря РФС
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РФС объявил о назначении советника генерального секретаря РФС Александра Алаева.В источнике
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Эллерей назначен независимым специальным советником генсека РФС Александра Алаева

Футбол России 10:03
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Экс-арбитр ФИФА Эллерей назначен советником генсекретаря РФС

RT на русском 10:00
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Дэвид Эллерей станет спецсоветником Александра Алаева

Metaratings 09:59
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