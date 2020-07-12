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Газета.RuГазета.Ru
Экс-арбитр отреагировал на информацию о своем задержании по делу о ставках
Sports.ru
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  • Газета.Ru
  • Тульский футбол
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Бывший арбитр Павел Стипиди опроверг информацию о задержании в Латвии по делу о ставках на футбольные матчи.В источнике
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Подробнее о событии
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Стипиди: «Никогда в жизни не занимался ставками»

Soccer.ru 05:32
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Экс-арбитр отреагировал на информацию о своем задержании по делу о ставках

Газета.Ru 05:22
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Павел Стипиди: «Не могу понять, какой негодяй мог эту ложь придумать. Я никогда в жизни не был в Латвии»

Спорт-Экспресс 05:11
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