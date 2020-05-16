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Экс-директор «Барселоны» Фернандес рассказал, что думает о Месси
Sports.ru
  • Sports.ru
  • Газета.Ru
  • Soccernews.ru
Экс-директор "Барселоны" Роберто Фернандес рассказал, что думает о капитане каталонского клуба Лионеля Месси.В источнике
Подробнее о событии
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Экс-директор «Барселоны» высказался о лидерских качествах Месси

Газета.Ru 21:50
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Экс-директор «Барселоны» Фернандес рассказал, что думает о Месси

Soccernews.ru 18:23
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Экс-директор «Барселоны»: «Очень важно, чтобы Месси было комфортно в команде»

Sport24.ru 17:45 
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