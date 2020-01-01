НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеЧемпион UFC Джон Джонс поблагодарил Хабиба за ответ Макгрегору«Майнц» обратился к Клоппу после разгрома от «Лейпцига»Артемий Панарин рассказал, как сделал предложение Алисе ЗнарокЗагитову признали олимпийской иконой стиляBattle Pass в Dota 2 выйдет 25 маяRT на русскомЭкс-директор «Интера» об отказе Месси: не всё решают деньгиRT на русском6RT на русскомSports.ruМатч ТВPravda.RuГазета.RuSoccernews.ruБывший технический директор миланского «Интера» Марко Бранка рассказал о неудачной попытке клуба подписать нападающего каталонской «Барселоны» Лионеля Месси.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Экс-директор «Интера»: «Сделали Месси хорошее предложение, но деньги — это не все для него»Матч ТВ 18:30Бывший технический директор «Интера»: «Месси не захотел уходить из „Барселоны“. Он был благодарен клубу»Sport.ru 16:44Бранка: Месси не хотел покидать «Барселону» из-за чувства благодарности клубуЧемпионат 15:25рекламаГлавноеЧемпион UFC Джон Джонс поблагодарил Хабиба за ответ Макгрегору«Майнц» обратился к Клоппу после разгрома от «Лейпцига»Артемий Панарин рассказал, как сделал предложение Алисе ЗнарокЗагитову признали олимпийской иконой стиляBattle Pass в Dota 2 выйдет 25 маяНовости