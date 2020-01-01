НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
RT на русскомRT на русском
Экс-директор «Интера» об отказе Месси: не всё решают деньги
RT на русском
  • RT на русском
  • Sports.ru
  • Матч ТВ
  • Pravda.Ru
  • Газета.Ru
  • Soccernews.ru
Бывший технический директор миланского «Интера» Марко Бранка рассказал о неудачной попытке клуба подписать нападающего каталонской «Барселоны» Лионеля Месси.В источнике
Подробнее о событии
alt

Экс-директор «Интера»: «Сделали Месси хорошее предложение, но деньги — это не все для него»

Матч ТВ 18:30
alt

Бывший технический директор «Интера»: «Месси не захотел уходить из „Барселоны“. Он был благодарен клубу»

Sport.ru 16:44
alt

Бранка: Месси не хотел покидать «Барселону» из-за чувства благодарности клубу

Чемпионат 15:25
реклама
Главное
Новости