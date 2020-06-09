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Экс-доктор «Реала» назвал Бэйла лучшим атлетом в истории
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Бывший доктор мадридского "Реала" Хесус Ольмо назвал валлийца Гарета Бэйла лучшим атлетом в истории.В источнике
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Бывший врач «Реала» назвал лучшего атлета, с которым работал. Это не Роналду

Sport24.ru 00:54 
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Экс-глава медицинского штаба «Реала»: «Бэйл — лучший спортсмен, которого я когда-либо видел»

Матч ТВ вчера в 17:29
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Экс-глава медицинского штаба «Реала»: «Бэйл — лучший спортсмен, которого я когда-либо видел»

Sportbox.RU вчера в 17:29
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