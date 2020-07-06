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Экс-форвард «Арсенала» Саного подтвердил переговоры со «Спартаком»
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Нападающий "Тулузы" Яя Саного подтвердил, что в его услугах заинтересованы "Спартак" и московское "Динамо".В источнике
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Бывший форвард «Арсенала» Саного сообщил, что им интересуются «Спартак» и «Динамо»

Sport24.ru 12:59 
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Саного подтвердил, что им интересуется «Спартак»

РИА Новости 12:50
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Экс-форвард «Арсенала» подтвердил, что ведёт переговоры со «Спартаком»

Футбол России 12:41
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