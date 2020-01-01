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Экс-форвард «Челси» Коул объяснил, почему не перешел в ЦСКА
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Экс-форвард «Челси» Карлтон Коул объяснил, почему в свое время не перешел в ЦСКА.В источнике
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