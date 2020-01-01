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Экс-форвард «Динамо» Обольский перешел в клуб 3-й лиги Испании
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Бывший нападающий «Динамо» Николай Обольский продолжит карьеру в Испании. 23-летний россиянин подписал контракт с «Баракальдо», клубом из Сегунды Б (третий дивизион).В источнике
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