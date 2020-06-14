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Экс-форвард «Ливерпуля» и сборной Франции высказался о Головине
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Бывший нападающий "Ливерпуля" и сборной Франции Флоран Синама-Понголь высказался о полузащитнике "Монако" и сборной Франции Александре Головине.В источнике
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Синама-Понголь назвал переход Головина в «ПСЖ» отличным проектом на будущее

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