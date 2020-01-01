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Бомбардир.руБомбардир.ру
Экс-форвард «ПСЖ» и «Ливерпуля» Н’Гог завершил карьеру в 31 год
КП - Украина
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Французский нападающий Давид Н'Гог принял решение завершить профессиональную карьеру. Форварду в апреле исполнился 31 год.В источнике
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Экс-форвард «ПСЖ» и «Ливерпуля» завершил карьеру в 31 год

Футбол России 06:34
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Экс-нападающий «Ливерпуля» Н’Гог завершил карьеру в 31 год

Чемпионат 05:41
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Экс-форвард «ПСЖ» и «Ливерпуля» Н’Гог завершил карьеру в 31 год

Бомбардир.ру 05:36
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