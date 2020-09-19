НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Российская газетаРоссийская газета
СМИ: Манджукич близок к переходу в «Локомотив»
Bookmaker-ratings.ru
  • Bookmaker-ratings.ru
  • LiveResult.Ru
  • Общественная служба новостей
  • BetOn
  • LiveSport.ru
  • RT на русском
  • Mockva.ru
  • ИноПроСпорт
  • Soccer.ru
  • Газета.Ru
  • Нева Спорт
  • Soccernews.ru
  • Матч ТВ
Бывший нападающий "Баварии", "Атлетико" и "Ювентуса" Марио Манджукич в скором времени может стать игроком московского "Локомотива". Футболист близок к подписанию контракта с клубом, сообщает "Чемпионат". По данным портала, столичный клуб уже согласовал с хорватом условия личного контракта.В источнике
8
С чего всё начиналось
alt

Манджукич близок к подписанию двухлетнего контракта с «Локомотивом»

Как стало известно «Чемпионату», нападающий Марио Манджукич, который в данный момент является свободным агентом, близок к подписанию двухлетнего контракта с «Локомотивом». «Чемпионат» сообщал, что «железнодорожники» согласовали с форвардом размер зарплаты.
Чемпионат 07:13
Подробнее о событии
alt

«Чемпионат»: «Локомотив» близок к подписанию контракта с Манджукичем

Sportbox.RU 07:50
alt

«Чемпионат»: «Локомотив» близок к подписанию контракта с Манджукичем

Матч ТВ 07:50
alt

Манджукич подпишет с «Локомотивом» двухлетний контракт

Sport.ru 07:44
реклама
Главное
Новости