СМИ: Манджукич близок к переходу в «Локомотив»
Бывший нападающий "Баварии", "Атлетико" и "Ювентуса" Марио Манджукич в скором времени может стать игроком московского "Локомотива". Футболист близок к подписанию контракта с клубом, сообщает "Чемпионат". По данным портала, столичный клуб уже согласовал с хорватом условия личного контракта.В источнике
С чего всё начиналось
Как стало известно «Чемпионату», нападающий Марио Манджукич, который в данный момент является свободным агентом, близок к подписанию двухлетнего контракта с «Локомотивом». «Чемпионат» сообщал, что «железнодорожники» согласовали с форвардом размер зарплаты.