СМИ: Манджукич близок к переходу в «Локомотив»

Бывший нападающий "Баварии", "Атлетико" и "Ювентуса" Марио Манджукич в скором времени может стать игроком московского "Локомотива". Футболист близок к подписанию контракта с клубом, сообщает "Чемпионат". По данным портала, столичный клуб уже согласовал с хорватом условия личного контракта.