Экс-форвард «Ювентуса» Манджукич близок к переходу в «Локомотив»

Экс-нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Хорватии Марио Манджукич в ближайшее время может оказаться в московском "Локомотиве". 34-летний футболист близок к подписанию двухлетнего контракта с "железнодорожниками".