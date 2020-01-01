Экс-форвард «Ювентуса» Манджукич близок к переходу в «Локомотив»
Экс-нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Хорватии Марио Манджукич в ближайшее время может оказаться в московском "Локомотиве". 34-летний футболист близок к подписанию двухлетнего контракта с "железнодорожниками".В источнике
С чего всё начиналось
Как стало известно «Чемпионату», нападающий Марио Манджукич, который в данный момент является свободным агентом, близок к подписанию двухлетнего контракта с «Локомотивом». «Чемпионат» сообщал, что «железнодорожники» согласовали с форвардом размер зарплаты.