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Экс-форвард «Ювентуса» Манджукич близок к переходу в «Локомотив»
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Экс-нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Хорватии Марио Манджукич в ближайшее время может оказаться в московском "Локомотиве". 34-летний футболист близок к подписанию двухлетнего контракта с "железнодорожниками".В источнике
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С чего всё начиналось
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Манджукич близок к подписанию двухлетнего контракта с «Локомотивом»

Как стало известно «Чемпионату», нападающий Марио Манджукич, который в данный момент является свободным агентом, близок к подписанию двухлетнего контракта с «Локомотивом». «Чемпионат» сообщал, что «железнодорожники» согласовали с форвардом размер зарплаты.
Чемпионат 07:13
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«Чемпионат»: «Локомотив» близок к подписанию контракта с Манджукичем

Матч ТВ 07:50
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Манджукич подпишет с «Локомотивом» двухлетний контракт

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Манджукич близок к подписанию контракта с «Локо» на 2 года

Sports.ru 07:28
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