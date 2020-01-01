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Евро-футбол.руЕвро-футбол.ру
Экс-футболист ЦСКА Хонда шокирован рестартом чемпионата Бразилии
Евро-футбол.ру
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Японский хавбек Кейсуке Хонда, выступающий за клуб «Ботафого», отреагировал на решение о возобновлении футбольного сезона в Бразилии.В источнике
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Хонда раскритиковал решение возобновить чемпионата Бразилии

Матч ТВ 02:17
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Хонда раскритиковал решение возобновить чемпионата Бразилии

Sportbox.RU 02:17
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Экс-футболист ЦСКА Хонда шокирован рестартом чемпионата Бразилии

Евро-футбол.ру 00:59
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