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Экс-футболист ЦСКА Миланов может продолжить карьеру в ОАЭ или Греции
Спорт-Экспресс
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Агент Марсель Ферман, представляющий интересы бывшего полузащитника московского ЦСКА Георгия Миланова, рассказал, где игрок может продолжить карьеру.В источнике
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Экс-футболист ЦСКА Миланов может продолжить карьеру в ОАЭ или Греции

RT на русском 02:36
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Экс-полузащитник ЦСКА Миланов может продолжить карьеру в ОАЭ или Греции

Футбол России 02:08
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Миланов может продолжить карьеру в ОАЭ или Греции

Советский спорт 02:01
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