Экс-футболист ЦСКА Миланов может продолжить карьеру в ОАЭ или Греции

Агент Марсель Ферман, представляющий интересы бывшего полузащитника московского ЦСКА Георгия Миланова, рассказал, где игрок может продолжить карьеру. В источнике