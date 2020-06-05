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«Коринтианс» расторг контракт с Вагнером Лавом
Футбол России
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Москва, 5 июня 2020, 22:43 — REGNUM 35-летний бразильский форвард Вагнер Лав расторг контракт с «Коринтиансом». Футболист может вернуться в Россию, как сообщает газета Meu Timao.В источнике
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