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Экс-футболист ЦСКА Жезус: Путина уважают в Бразилии
Спорт уик-энд
  • Спорт уик-энд
  • Sports.ru
  • Газета.Ru
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Бывший нападающий московского ЦСКА Рикардо Жезус рассказал, как в Бразилии относятся к России.В источнике
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Экс-футболист ЦСКА Жезус: Путина уважают в Бразилии

RT на русском 07:57
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Экс-игрок ЦСКА Жезус: Файзулин всегда поражал меня своей техникой и передачами. Для бразильцев Россия - олицетворение мировой силы

Спорт уик-энд 06:50
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Бывший игрок ЦСКА Жезус: Путина уважают в Бразилии

Газета.Ru 06:15
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