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Темнокожий экс-игрок «Локомотива» обвинил Аршавина в расизме
Спорт-Экспресс
  • Спорт-Экспресс
  • Piter.tv
  • Ruposters.ru
  • Нева Спорт
  • Sports.ru
  • Евро-футбол.ру
Бывший игрок "Локомотива" и сборной Ганы Лари Кингстон заявил, что во время выступления в России неоднократно сталкивался с расизмом. В одном из случаев Андрей Аршавин назвал его "обезьяной". Как сообщает "Спорт-Экспресс", Кингстон вспомнил сразу о нескольких расистских выпадах в его адрес.В источнике
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С чего всё начиналось
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Лари Кингстон: «Аршавин спорил со мной и произнес слово „обезьяна“»

Бывший полузащитник «Локомотива», «Терека» и «Крыльев Советов» Лари Кингстон в интервью «СЭ» рассказал о том, как столкнулся с расизмом в России.
Спорт-Экспресс вчера в 08:30
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Экс-полузащитник «Локомотива» обвинил Аршавина в расизме

Спорт день за днем вчера в 17:34
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Кингстон: «Анюков и Измайлов – самые сильные игроки, с которыми мне приходилось играть»

Евро-футбол.ру вчера в 17:43
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Экс-футболист «Локомотива» обвинил Аршавина в расизме

Газета.Ru вчера в 14:11
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