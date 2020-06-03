Темнокожий экс-игрок «Локомотива» обвинил Аршавина в расизме
Бывший игрок "Локомотива" и сборной Ганы Лари Кингстон заявил, что во время выступления в России неоднократно сталкивался с расизмом. В одном из случаев Андрей Аршавин назвал его "обезьяной". Как сообщает "Спорт-Экспресс", Кингстон вспомнил сразу о нескольких расистских выпадах в его адрес.В источнике
С чего всё начиналось
Бывший полузащитник «Локомотива», «Терека» и «Крыльев Советов» Лари Кингстон в интервью «СЭ» рассказал о том, как столкнулся с расизмом в России.
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