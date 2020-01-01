НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
RT на русскомRT на русском
Экс-футболист «Волги» Сапогов бросил вызов форварду «Анжи» Асильдарову
Чемпионат
  • Чемпионат
  • RT на русском
  • Матч ТВ
  • Спорт-Экспресс
  • Спорт день за днем
  • Футбол России
Бывший нападающий нижегородского футбольного клуба «Волга» Алексей Сапогов вызвал на бой форварда махачкалинского «Анжи» Шамиля Асильдарова.В источнике
2
Подробнее о событии
alt

Экс-футболист «Волги» Сапогов бросил вызов форварду «Анжи» Асильдарову

RT на русском 16:37
alt

Алексей Сапогов напомнил о себе: он требует реванша у Асильдарова за сломанную челюсть

Спорт день за днем 16:34
alt

Сапогов вызвал на бой вице-президента «Анжи» Асильдарова

Metaratings 16:28
реклама
Главное
Новости