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Интерфакс-СпортИнтерфакс-Спорт
Экс-футболист «Зенита» и «Динамо» Юсупов перешел в «Сочи»
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Что касается Юсупова, до перехода в "Сочи" он выступал за петербургский "Зенит" и "Ростов", однако большую часть карьеры футболист провел в московском "Динамо".В источнике
Подробнее о событии
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Экс-хавбек «Зенита» и «Динамо» Юсупов перешел в «Сочи»

Вести.Ru 10:30
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«Сочи» объявил о переходе Юсупова

Metaratings 10:00
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Юсупов стал игроком «Сочи»

Soccernews.ru 09:18
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