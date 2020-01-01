Экс-футболист «Зенита» и «Динамо» Юсупов перешел в «Сочи»

Что касается Юсупова, до перехода в "Сочи" он выступал за петербургский "Зенит" и "Ростов", однако большую часть карьеры футболист провел в московском "Динамо".