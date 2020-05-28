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Экс-футболист сборной России Анюков завершил карьеру
Sportbox.RU
  • Piter.tv0:20
Спортсмен принял решение завершить карьеру. Об этом сообщается на сайте клуба. Соглашение истекает 31 мая, после чего 37-летний Анюков сосредоточится на тренерской деятельности.В источнике
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