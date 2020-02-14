Бывший футболист сборной России Торбинский переехал в США

В составе сборной России Торбинский сыграл 30 матчей, в которых забил два гола. Один из этих мячей футболист забил в четвертьфинальной игре чемпионата Европы 2008 года против сборной Нидерландов (3:1).