Бывший футболист московского "Спартака", бронзовый призер чемпионата Европы-2008 в составе сборной России Дмитрий Торбинский сообщил РИА Новости, что переехал жить в США. Последним клубом 35-летнего Торбинского был красноярский "Енисей", который он покинул в июне 2019 года.