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Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс
Экс-гендиректор «Анжи» рассказал о проблеме зрелищности матчей РПЛ
Спорт-Экспресс
  • Спорт-Экспресс
Бывший генеральный директор «Анжи» Герман Чистяков рассказал, в чем недорабатывает РПЛ для развития популярности футбола.В источнике
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«Диарра, Это’О, Халк». Бывший гендиректор «Анжи» назвал трех лучших легионеров в истории РПЛ

Спорт-Экспресс 17:00
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