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Экс-гендиректор «Динамо» Муравьев отсудил у клуба более 3 млн рублей
Газета.Ru
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Кассационный суд все наши доводы учел и сегодня апелляционная инстанция, отменив решение Савеловского райнного суда, приняла решение обязать ФК «Динамо» выплатить Муравьеву 2 миллиона 276 тысяч выходного пособия за три месяца и 947 тысяч рублей в качестве процентов за несвоевременную выплату.В источнике
С чего всё начиналось
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Экс-гендиректор «Динамо» Муравьев отсудил у клуба более 3 млн рублей

Адвокат Вагид Искендеров, представляющий интересы бывшего гендиректора «Динамо» Евгения Муравьева, сообщил, что его клиенту удалось отсудить у столичного клуба более 3 млн рублей за досрочное расторжение трудового договора.
Sport24.ru 14:11 
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Экс-гендиректор «Динамо» Муравьев отсудил у московского клуба более 3 млн рублей

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Экс-гендиректор «Динамо» отсудил у клуба более 3 млн рублей

Газета.Ru 14:42
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