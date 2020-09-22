Экс-гендиректор «Динамо» Муравьев отсудил у клуба более 3 млн рублей

Кассационный суд все наши доводы учел и сегодня апелляционная инстанция, отменив решение Савеловского райнного суда, приняла решение обязать ФК «Динамо» выплатить Муравьеву 2 миллиона 276 тысяч выходного пособия за три месяца и 947 тысяч рублей в качестве процентов за несвоевременную выплату.