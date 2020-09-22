НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Mockva.ruMockva.ru
Экс-гендиректор «Динамо» Муравьев отсудил у клуба больше 3 млн рублей
Евро-футбол.ру
  • Евро-футбол.ру
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Metaratings
  • Mockva.ru
  • Газета.Ru
  • RT на русском
Адвокат бывшего гендиректора московского «Динамо» Евгения Муравьева Вагид Искендеров заявил, что его клиент отсудил у клуба больше 3 млн рублей за досрочное расторжение контракта.В источнике
С чего всё начиналось
alt

Экс-гендиректор «Динамо» Муравьев отсудил у клуба более 3 млн рублей

Адвокат Вагид Искендеров, представляющий интересы бывшего гендиректора «Динамо» Евгения Муравьева, сообщил, что его клиенту удалось отсудить у столичного клуба более 3 млн рублей за досрочное расторжение трудового договора.
Sport24.ru вчера в 14:11 
Подробнее о событии
alt

«Динамо» обжалует решение суда о выплате экс-гендиректору клуба Муравьеву более 3 млн рублей

Sport24.ru вчера в 17:09 
alt

Экс-гендиректор «Динамо» Муравьев отсудил у московского клуба более 3 млн рублей

Футбол России вчера в 15:38
alt

Экс-гендиректор «Динамо» отсудил у клуба более 3 млн рублей

Газета.Ru вчера в 14:42
реклама
Главное
Новости