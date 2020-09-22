Экс-гендиректор «Динамо» Муравьев отсудил у клуба больше 3 млн рублей
Адвокат бывшего гендиректора московского «Динамо» Евгения Муравьева Вагид Искендеров заявил, что его клиент отсудил у клуба больше 3 млн рублей за досрочное расторжение контракта.В источнике
С чего всё начиналось
Адвокат Вагид Искендеров, представляющий интересы бывшего гендиректора «Динамо» Евгения Муравьева, сообщил, что его клиенту удалось отсудить у столичного клуба более 3 млн рублей за досрочное расторжение трудового договора.