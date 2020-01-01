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Экс-гендиректор РПЛ рассказал о том, что «сильных не любят»
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Юрий Заварзин, в прошлом генеральный директор РПЛ, рассказал об иностранных арбитрах и отношению к топам чемпионата.В источнике
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Экс-гендиректор РПЛ: сильных всегда не любили. «Спартак», ЦСКА, теперь «Зенит»

Metaratings 08:06
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Бывший гендиректор РПЛ: «Сильных не любили и не любят. Все думают, что им подсуживают»

Евро-футбол.ру 07:51
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Экс-гендиректор РПЛ рассказал о том, что «сильных не любят»

BetOn 07:09
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