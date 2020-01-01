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Экс-глава селекционного отдела ЦСКА объяснил срыв трансфера Соболева
Sports.ru
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Бывший член правления ЦСКА Максим Дюков сообщил, почему футбольный клуб не стал подписывать договор с Александром Соболевым.В источнике
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Экс-скаут ЦСКА объяснил, почему в клуб не перешли Соболев и Мамаев

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Бывший глава селекции ЦСКА Дюков: диалог по Соболеву был, а вот единого мнения — нет

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Глава селекционного отдела ЦСКА объяснил, почему Соболев не стал армейцем

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