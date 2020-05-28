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Экс-глава селекционного отдела ЦСКА объяснил срыв трансфера Соболева
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Бывший член правления ЦСКА Максим Дюков сообщил, почему футбольный клуб не стал подписывать договор с Александром Соболевым.В источнике
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Бывший глава селекции ЦСКА Дюков: диалог по Соболеву был, а вот единого мнения — нет

Metaratings 03:45
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Глава селекционного отдела ЦСКА объяснил, почему Соболев не стал армейцем

Спорт день за днем 03:28
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Экс-глава селекционного отдела ЦСКА: «Диалог по Соболеву был, а вот единого мнения — нет»

Sport24.ru 03:24 
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