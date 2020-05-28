НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеУ Баринова и ещё троих футболистов «Локомотива» обнаружен коронавирусЭкс-футболист сборной России Анюков завершил карьеруАгент Адиля Рами назвал причину расторжения контракта с «Сочи»«Металлург» выменял Плотникова в «Амуре»Александр Овечкин в девятый раз стал обладателем «Морис Ришар Трофи»CT newsЭкс-глава селекционного отдела ЦСКА объяснил срыв трансфера СоболеваSports.ru7Sports.ruСпорт уик-эндМатч ТВСпорт день за днемBookmaker-ratings.ruMetaratingsCT newsБывший член правления ЦСКА Максим Дюков сообщил, почему футбольный клуб не стал подписывать договор с Александром Соболевым.В источнике Комментировать3Подробнее о событии Экс-скаут ЦСКА объяснил, почему в клуб не перешли Соболев и МамаевФутбол России 04:03Бывший глава селекции ЦСКА Дюков: диалог по Соболеву был, а вот единого мнения — нетMetaratings 03:45Экс-глава селекционного отдела ЦСКА: «Диалог по Соболеву был, а вот единого мнения — нет»Sport24.ru 03:24 рекламаГлавноеУ Баринова и ещё троих футболистов «Локомотива» обнаружен коронавирусЭкс-футболист сборной России Анюков завершил карьеруАгент Адиля Рами назвал причину расторжения контракта с «Сочи»«Металлург» выменял Плотникова в «Амуре»Александр Овечкин в девятый раз стал обладателем «Морис Ришар Трофи»Новости