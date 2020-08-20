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Экс-голкипер «Атлетико» Адан стал игроком «Спортинга»
Газета.Ru
  • Газета.Ru
  • Матч ТВ
Ранее в четверг "Атлетико" объявил об уходе Адана в связи с окончанием контракта. Голкипер выступал за мадридский клуб с лета 2018 года. За это время он провел семь матчей за команду.В источнике
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Экс-голкипер «Атлетико» Адан стал игроком «Спортинга»

РИА Новости 16:23
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Адан перебрался в лиссабонский «Спортинг»

Soccer.ru 12:44
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«Спортинг» объявил о переходе в команду экс-вратаря «Атлетико» Адана

Sport24.ru 12:24 
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