Экс-голкипер «Атлетико» Адан стал игроком «Спортинга»

Ранее в четверг "Атлетико" объявил об уходе Адана в связи с окончанием контракта. Голкипер выступал за мадридский клуб с лета 2018 года. За это время он провел семь матчей за команду.