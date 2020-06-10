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Газета.RuГазета.Ru
Экс-голкипер ЦСКА перешел в минское «Динамо»
Евро-футбол.ру
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Экс-голкипер московского ЦСКА Евгений Помазан перешел в минское "Динамо", передает пресс-служба белорусского клуба .В источнике
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Двукратный призер ЧР по футболу Помазан перешел в минское «Динамо»

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Экс-вратарь ЦСКА Помазан стал игроком минского «Динамо»

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Бывший вратарь ЦСКА Помазан стал игроком минского «Динамо»

Евро-футбол.ру 13:18
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