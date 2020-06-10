НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавное«Зенит» – «Спартак». Матч Кубка России состоится в Санкт-ПетербургеПомощник Семина покинул «Локомотив»Медведева поддержала Риппона в конфликте с Ягудиным«Матч ТВ» бесплатно покажет все оставшиеся игры футбольной РПЛ«Арсенал» проиграл «Брентфорду» в товарищеском матчеГазета.RuЭкс-голкипер ЦСКА перешел в минское «Динамо»Евро-футбол.ру5Евро-футбол.руBookmaker-ratings.ruГазета.RuSportbox.RUЧемпионатЭкс-голкипер московского ЦСКА Евгений Помазан перешел в минское "Динамо", передает пресс-служба белорусского клуба .В источнике Комментировать1Подробнее о событии Двукратный призер ЧР по футболу Помазан перешел в минское «Динамо»РИА Новости 13:45Экс-вратарь ЦСКА Помазан стал игроком минского «Динамо»Чемпионат 13:36Бывший вратарь ЦСКА Помазан стал игроком минского «Динамо»Евро-футбол.ру 13:18рекламаГлавное«Зенит» – «Спартак». Матч Кубка России состоится в Санкт-ПетербургеПомощник Семина покинул «Локомотив»Медведева поддержала Риппона в конфликте с Ягудиным«Матч ТВ» бесплатно покажет все оставшиеся игры футбольной РПЛ«Арсенал» проиграл «Брентфорду» в товарищеском матчеНовости