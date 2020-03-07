НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеБиатлонисты сборной России стали четвертыми в эстафете на этапе КМГол Комличенко принес «Динамо» победу над «Тамбовом» в матче РПЛВалиева выиграла золото юниорского чемпионата мира«Локомотив» обыграл «Йокерит», сократив отставание в серииХабиб Нурмагомедов откинул ногой пояс Тони ФергюсонаMetaratingsЭкс-игрок ЦСКА Эльм завершил карьеру в 31 годSports.ru6Sports.ruSportbox.RUInc-news.ruMetaratingsГол.руГазета.RuБывший футболист ЦСКА Расмус Эльм принял решение завершить карьеру в 31 год.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Бывший футболист ЦСКА завершил карьеру в 31 годФутбол России 12:14Бывший игрок ЦСКА Эльм объявил о завершении карьерыSport24.ru 11:36 Экс-игрок ЦСКА Эльм завершил карьеру в 31 годSportbox.RU 11:29рекламаГлавноеБиатлонисты сборной России стали четвертыми в эстафете на этапе КМГол Комличенко принес «Динамо» победу над «Тамбовом» в матче РПЛВалиева выиграла золото юниорского чемпионата мира«Локомотив» обыграл «Йокерит», сократив отставание в серииХабиб Нурмагомедов откинул ногой пояс Тони ФергюсонаНовости